Coupe du monde 2022 : mauvaise nouvelle pour Ngolo Kanté !

Lori Grinker a révélé l’incident dans ses mémoires mais l’ancien boxeur défend qu’ils ont eu une relation sexuelle.

La photographe primée Lori Grinker a parlé d’un incident qu’elle a eu avec Mike Tyson alors qu’il travaillait pour lui dans les années 1980.

Dans le livre qu’il a lancé cet automne du nom de l’ancien boxeur, Grinker inclut une collection de photographies de l’adolescence du champion et rappelle l’incident présumé qu’il a vécu avec lui : «Une fois, il a essayé de me saisir la poitrine et quand je l’ai poussé, il s’est mis en colère et j’ai jeté mon compteur d’électricité dans la neige.

Lori détaille dans son travail le double visage que Mike avait dans la relation et qui pouvait changer d’un jour à l’autre : «Il pouvait être très doux et doux quand il le sentait et pas très doux ou doux quand il ne le sentait pas. (…). Il avait un côté gâté, et étant le champion, il s’est habitué à faire ce qu’il veut. Que si, Grinker a assuré pour Daily Mail que le “immature” Tyson n’a plus jamais essayé quelque chose de similaire et qu’ils ont pu poursuivre leur accord professionnel sans problème.

Mike Tyson se défend contre l’accusation

Cependant, du côté du boxeur de Brooklyn, ils ne voient pas la situation telle que la raconte le photographe. En fait, Tyson n’a jamais nié cette histoire mais a toujours soutenu que les deux avaient eu une relation sexuelle consensuelle.

A cette époque, il avait «environ 17 ans» et elle en avait 26, même si selon un porte-parole du boxeur, ils se connaissaient depuis qu’il avait 13 ans. Suite à son témoignage, ils n’ont commencé une relation qu’en 1983.

«Aujourd’hui, il est regrettable que Mme Grinker n’ait pas été plus prudente dans ses propos, omettant le fait qu’elle a eu une relation sexuelle avec Mike Tyson alors qu’il était mineur et à près d’une décennie d’âge», a-t-il déclaré au Mail un représentant de l’Américain.

«Il avait environ 17 ans et a eu une relation sexuelle avec elle par intermittence jusqu’à environ 21 ans. Il a aussi couché avec elle quand il était champion à Atlantic City.»