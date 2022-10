Coupe du monde 2022 : l’Ukraine demande à la FIFA d’exclure l’Iran, voici la raison

Le Barça est éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive. Dans un groupe complexe avec l’Inter et le Bayern, l’équipe du culé n’a pas tenu les pronostics et revient en Ligue Europa, où elle disputait déjà l’année précédente.

Les azulgranas, qui ont beaucoup investi sur le marché estival pour constituer une équipe plus compétitive, n’ont ajouté que quatre points sur 12 possibles et ont montré leur pire côté : la défaite contre le Bayern et la défaite et le match nul contre l’Inter qu’ils ont laissé l’équipe loin de la réelle possibilité d’accéder aux huitièmes de finale.

L’Inter n’a pas échoué à domicile face au Viktoria Plzen : les buts de Mkhitaryan et Dzeko (2) ont brisé toutes les illusions de l’équipe du Barça , qui s’est réunie pour assister à la première partie de match avant de commencer à préparer le match contre le Bayern.

Quoi qu’il en soit, la victoire de l’équipe dirigée par Simone Inzaghi laisse l’équipe de Xavi Hernández mathématiquement éliminée : qu’ils aient battu le Bayern ou non, les cules n’ont plus aucune chance réelle d’accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.