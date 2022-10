Coupe du monde 2022 : Luis Suárez révèle sa finale de rêve

Invitée à l’émission «Les femmes d’ici», diffusée sur NCI, Aurélie Eliam a partagé son histoire avec les téléspectateurs et les internautes. L’actrice ivoirienne de 34 ans a raconté comment un homme d’affaires a voulu coucher avec elle en lui proposant de l’argent.

«Même moi, en n’étant pas mariée encore, j’ai reçu une proposition comme ça. 200 millions de francs CFA. Et j’ai dit non. Je vous jure. J’ai trouvé ça indécent, en fait, de cette personne. Cette personne venait à Abidjan.

C’est un monsieur, un homme d’affaires qui cherchait à investir dans l’immobilier en Côte d’Ivoire. Cette personne m’avait proposé au-delà de l’immobilier des personnes qui pourraient lui apporter du plaisir, comme géreuse de “bizi”», s’est souvenue Aurélie Eliam sous le regard de Kadhy Touré, l’animatrice de l’émission.

La jeune dame soutient avoir fermement repoussé cette proposition indécente. «Je lui ai dit “non, moi franchement je ne connais pas ce réseau et ça ne fait pas partie de mes principes. Il dit “ah, ça ne fait pas partie de vos principes ?”. Il met 200 millions sur la table et puis il fait une photo, il m’envoie. Il dit “je prends votre billet et je vous invite à venir me retrouver. Déjà non, je suis désolée. C’est trop joli pour être vrai», a-t-elle dit.