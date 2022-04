Coupe du monde 2022 : les décisions de la FIFA auraient fuité, le Sénégal sanctionné ?

Petit à petit, Erling Haaland définit son avenir. L’attaquant norvégien du Borussia Dortmund doit commencer à clarifier les étapes à suivre car le temps presse et le marché des transferts se profile. Le mieux placé est Manchester City, et le Real Madrid et le FC Barcelone apparaissent plus loin derrière.

Cependant, ces dernières semaines, Manchester United a voulu dissimuler les mauvais résultats sportifs avec sa signature.

Le conseil d’administration anglais a cherché à oublier la crise sportive qu’il traverse et a contacté l’entourage d’ Erling Haaland pour entamer des négociations.

Les médias allemands assurent qu’Erling Haaland a été ferme dans sa réponse : «Ils n’ont pas de projet sportif». Depuis plusieurs jours, les agents de Haaland ont précisé que la clé n’était pas l’argent pour payer son énorme contrat, mais la partie sportive.

Haaland veut aller dans un club où il peut concourir chaque année, gagner des titres et jouer de grands matchs. Manchester City respecte les deux paramètres : l’argent et la compétitivité. De son côté, Manchester United finit par payer le prix d’être à la dérive.

Actuellement, United vient de signer Ten Hag comme nouvel entraîneur mais l’équipe est en mesure de jouer la Conference League, c’est-à-dire ni la Ligue des champions ni la Ligue Europa, ce qui élimine toute possibilité de signer Haaland.