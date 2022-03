Coupe du monde 2022 : l’Egypte porte plainte contre le Sénégal

Ecartée de la course au Mondial 2022 par le Sénégal, mardi soir à l’issue d’un barrage retour disputé dans une atmosphère hostile, l’Egypte a décidé de déposer plainte.

Comme en finale de la Coupe d’Afrique des nations deux mois plus tôt, le Sénégal a eu le dernier mot aux tirs au but et au détriment de l’Egypte, mardi au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, en barrage de qualification à la Coupe du monde 2022.

Ainsi privés de Mondial au Qatar, les Pharaons ont d’autant plus mal vécu leur échec qu’ils ont eu à évoluer dans une atmosphère particulièrement hostile.

En conséquence, la Fédération égyptienne de football a annoncé avoir porté plainte contre son homologue sénégalaise ce mercredi, et ce pour racisme et violence.

«L’équipe égyptienne a fait l’objet de racisme après l’apparition de banderoles offensantes dans les tribunes du stade à l’intention des joueurs, en particulier Mohamed Salah, le capitaine. Le tout documenté par des photos et vidéos jointes à la plainte», fait savoir l’EFA dans un communiqué.

Le bus des Egyptiens attaqué

Parmi les preuves ainsi évoquées, des clichés du bus de la sélection égyptienne, vitres brisées, et les fameux messages insultants adressés en particulier au coéquipier de Sadio Mané à Liverpool, Mohamed Salah.

Cela sans oublier les centaines de lasers qui toute la rencontre durant, et plus encore pendant la séance des tirs au but, ont assailli les Pharaons. La plainte de l’EFA a été déposée auprès de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération internationale de football (Fifa).