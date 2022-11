Coupe du monde 2022 : le président Samuel Eto’o s’entraîne avec le Cameroun

Attendu après les récentes sorties médiatiques incendiaires de Cristiano Ronaldo sur Manchester United, le divorce entre les deux parties a été officiellement consommé ce mardi soir. À cette occasion et pour donner sa version des faits, la superstar portugaise s’est aussi exprimé à ce sujet dans un communiqué officiel publié par les médias anglais.

«Après des discussions avec Manchester United, nous avons mutuellement décidé de mettre un terme à notre contrat. J’aime Manchester United et j’aime les fans, rien ne pourra jamais changer ça.

J’ai l’impression que c’est le bon moment pour chercher un nouveau défi. Je souhaite beaucoup de succès à l’équipe pour le reste de la saison et pour l’avenir», a expliqué le quintuple Ballon d’Or, non sans adresser un message poignant aux supporters qui étaient si enthousiastes à son retour à l’été 2021.

We move on and we keep going after our goals this season! Thanks to our supporters that never give up on us!👏🏽 pic.twitter.com/KPXpPz2Jng

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2022