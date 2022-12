Coupe du monde 2022 : le président de l’Argentine absent pour la finale face à la France

Lionel Scaloni n’a pu retenir ses larmes face à la presse ce samedi, à la veille de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine. La passion exacerbée de l’Argentine pour ce Mondial 2022 n’est évidemment pas sans conséquence pour les joueurs et le staff de l’Albiceleste.

Le retard à l’allumage des Messi et consorts contre l’Arabie saoudite est peut-être né de cette ferveur disproportionnée – une pression telle que l’adjoint de Lionel Scaloni, Pablo Aimar, a fondu en larmes quand les Argentins, enfin, ont lancé leur Mondial aux dépens du Mexique.

Trois semaines plus tard, voilà l’Albiceleste en finale de la Coupe du monde, pour une troisième étoile à épingler sur le maillot. Et le sélectionneur national de craquer publiquement à son tour, ce samedi face à la presse.

«Aux joueurs, je ne peux que dire merci. Je suis très ému car ils ont tout donné. Espérons que nous pourrons être récompensés de tout cela demain. Et si ce n’est pas le cas, qu’ils soient tous fiers. C’est un moment à savourer. Je l’apprécie. A ma façon, mais j’en profite», dixit Lionel Scaloni les yeux rougis et humides.

Et d’ajouter, dans une vidéo captée et relatée par TyC Sports: «Je me sens enthousiaste, ce sont de beaux moments, dont il faut profiter, même aux portes d’une finale. L’important, c’est le chemin que nous avons parcouru, le plaisir que nous avons pris avec ces joueurs, en profiter avec notre famille…

Je suis convaincu que quand on prend du plaisir, les choses ont un tout autre goût et se vivent différemment. Nous abordons un grand match mais jusqu’au coup d’envoi il faut savourer, ces moments resteront dans l’histoire et dans nos têtes.»