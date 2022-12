Coupe du monde 2022 : le message de Zinedine Zidane avant la finale Argentine-France

Cristiano Ronaldo n’est plus en Coupe du monde, mais malgré cela, il continue de suivre les matchs. Pour la finale entre la France et l’Argentine, la star portugaise veut soutenir l’équipe de Lionel Messi à cause de cette raison.

Jusqu’à ce jour, beaucoup de personnes cherchent à connaître le favori de Cristiano Ronaldo dans cette finale. Bien que la logique serait que ce soit la France, puisque son grand rival Leo Messi est en Argentine, les choses ne pourraient pas être aussi claires.

Sur les réseaux ont viralisé une vidéo dans laquelle CR7 souligne son amour pour l’Argentine et son peuple pour une bonne raison. Il s’agit de sa femme Georgina Rodríguez. L’influenceur a la nationalité argentine, il est donc logique que la star portugaise ait une grande estime pour ce pays.

«Ma petite amie est argentine. Beaucoup de gens ne savent pas qu’elle est à moitié argentine et à moitié espagnole. J’aime l’Argentine, beaucoup de gens pensent que je ne l’aime pas, mais j’aime beaucoup l’Argentine», a-t-il expliqué.