Coupe du monde 2022 : le match Algérie-Cameroun rejoué ? La FIFA a enfin tranché !

La FIFA a examiné le recours déposé par la Fédération Algérienne de Football suite à la rencontre entre les Fennecs et le Cameroun datant du mois de mars.

Battus et non qualifiés pour le Mondial au Qatar, les Verts avaient pointé du doigt plusieurs décisions litigieuses de la part de l’arbitre et avaient demandé à rejouer ce match. L’instance dirigeante du football mondial a tranché. Sans surprise, le match ne sera pas rejoué.

Dans un communiqué publié ce samedi matin, la fédération algérienne de football (FAF) a annoncé avoir reçu une réponse laconique de la FIFA.

«Nous regrettons, que selon vos appréciations, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre.

Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo, conformément aux Lois du Jeu et du protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage», a expliqué la FIFA dans sa réponse. Un communiqué froid qui met fin à toutes contestations possibles.