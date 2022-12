Coupe du monde 2022 : le Maroc élimine le Portugal et file en demi-finales

Le rêve portugais de remporter la première Coupe du monde de l’histoire est tombé, ce samedi, au sol, à la suite de la défaite subie contre le Maroc, au stade Al Thumama, par 1-0, qui a dicté la suppression des quarts de finale.

En Nesyri a marqué le premier et unique but de l’après-midi, suite à un faux départ de Diogo Costa, et a mis Leão do Atlas en mi-temps, une étape jamais atteinte par une équipe africaine dans toute l’histoire.

Comme prévu, le Maroc est entré sur le terrain avec un bloc bas, coupant toutes les lignes de passe de l’équipe portugaise, obligeant les hommes de Fernando Santos à alterner le centre de jeu consécutivement à la recherche d’un éventuel «trou», qui s’est peu à peu présenté.

João Félix a même eu une occasion en or de briser l’égalité, juste après cinq minutes, mais la tête a été bloquée par Bono. En réponse, Youssef En-Nesyri a tiré à quelques centimètres de la barre, avertissant immédiatement que le Lion de l’Atlas n’avait pas besoin de grand-chose pour créer un danger.

À la 31e minute, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a une nouvelle occasion de marquer, mais cette fois le ballon est dévié sur un défenseur et passe à quelques centimètres de la barre transversale. À 42 minutes, voici, le nul s’est séparé. Après un centre de Yahia Attiyat-Allah, Diogo Costa manquait à l’appel et En Nesyri en profitait pour envoyer le ballon de la tête au fond des filets.

Avant le coup de sifflet de la pause, il était encore temps pour Bruno Fernandes d’être à la limite du match nul, quand, en tentant de croiser le ballon, il a heurté la barre transversale. Deux mouvements controversés ont suivi dans la surface de réparation marocaine, au cours desquels le milieu de terrain de Manchester United et Otávio se sont plaints de l’absence d’Achraf Hakimi, mais à chaque fois, Facundo Tello a envoyé pour un jeu.