Coupe du monde 2022 : le Ghana premier qualifié africain !

Tous les buts comptent mais encore plus ceux qui sont inscrits à l’extérieur. À la différence des compétitions européennes, sous l’égide de l’UEFA, les barrages de qualification de la zone Afrique pour le Mondial 2022 ne modifient pas leurs habitudes et continuent à respecter la règle du but à l’extérieur qui compte double.

La Confédération africaine de football (CAF) ayant décidé d’organiser elle-même ses barrages, au point de maintenir la formule de matches joués en aller-retour, elle conserve la main sur le règlement et n’a pas acté la suppression de la fameuse règle.

En clair, les nations encore en lice pour une participation à la Coupe du monde au Qatar en fin d’année (21 novembre – 18 décembre) feront tout pour leur possible pour encaisser le moins de buts à domicile pour ainsi s’épargner quelques frayeurs.

Le règlement de la Fifa le mentionne très clairement : «Dans le format par élimination directe, les deux équipes disputent un match aller et un match retour et la Fifa tire au sort l’équipe qui reçoit en premier.

L’équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts dans les deux matches est qualifiée pour le tour suivant. Si les deux équipes inscrivent le même nombre de buts dans les deux matches, les buts marqués à l’extérieur comptent double.

Si le nombre de buts inscrits à l’extérieur est le même ou si les deux matches se terminent par un score nul et vierge, une prolongation de deux fois 15 minutes sera disputée à la fin du second match.»

Depuis cette année, les barrages comptant pour la zone Europe ont changé de format et se disputent désormais en trois mini-tournois de quatre équipes (demi-finales puis finale).