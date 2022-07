Coupe du monde 2022 : le Chili demande à la FIFA l’exclusion de l’Equateur !

Néanmoins, les relations entre Joan Laporta, que Lionel Messi juge responsable de son départ, et le septuple Ballon d’Or sont encore froides. Mais le président du Barça a conscience des efforts qu’il doit faire s’il veut avoir une chance de rapatrier la star argentine.

Ainsi, à l’occasion d’une conférence de presse organisée à New York, où le club catalan effectue sa tournée estivale, Joan Laporta a fait son mea culpa et affiche ouvertement sa volonté de faire revenir Lionel Messi.

«Il est clair que la carrière de Leo au Barça ne s’est pas terminée comme nous l’aurions tous souhaité. Je me sens en partie responsable de cette situation. Mais, je crois que c’est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration (le retour de Messi, ndlr) une réalité.

Nous avons une dette morale claire envers lui et j’aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu’il soit applaudi sur tous les terrains», confie le président du club blaugrana dans des propos rapportés par AS.