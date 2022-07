Coupe du monde 2022 : le chanteur Burna Boy dévoile son favori

Gerard Romero a maintenant présenté une nouvelle mise à jour sur la situation entourant Jules Kounde et son avenir. Selon le journaliste, Kounde a déjà conclu un contrat de quatre ans avec Barcelone sur un transfert.

Il avait déjà été affirmé que le Français avait conclu un accord avec les Catalans sur des conditions personnelles et Romero a maintenant divulgué des détails concernant le contrat présumé, affirmant qu’il s’agit d’un contrat de quatre ans. En plus de cela, le contrat serait fortement chargé de variables, avec une clause concernant les récents problèmes de blessure aux ischio-jambiers de Kounde.

En outre, le journaliste ajoute également que le réalisateur barcelonais Mateu Alemany est en contact permanent avec son homologue sévillan Monchi, malgré de multiples rapports laissant entendre le contraire dans un passé récent. La mise à jour de Romero affirme également que Kounde est très intéressé à rejoindre Barcelone. Il arrivera à Séville demain pour tenter de régler la situation.

Et, bien que l’équipe andalouse ait rejeté l’offre de Chelsea, Romero affirme que l’opération devrait s’élever à environ 55 millions d’euros. Dans l’état actuel des choses, on pense que le joueur de 23 ans pourrait être plus proche de rejoindre le Barça que Chelsea. Les choses commencent à s’accélérer en ce qui concerne l’avenir de Koundé et il reste à voir comment cette histoire se développera dans les heures à venir alors que Barcelone et Chelsea s’affronteront pour sa signature.