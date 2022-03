Coupe du monde 2022 : le Cameroun se qualifie et prive l’Algérie du Qatar

Barcelone a ce joueur depuis longtemps et il se distingue comme l’un des meilleurs. La vérité est qu’il y a quelques semaines, on parlait de son haut niveau et de ses performances sur le terrain de jeu, ce qui a commencé à le positionner comme l’une des nouvelles figures.

Il a attiré l’attention non seulement de Barcelone, mais aussi d’autres clubs du monde. Son nom est déjà dans le viseur d’autres établissements afin de l’ajouter comme nouveau renfort pour 2022. Mais il y en a un qui est bien plus intéressé que les autres.

Memphis Depay pourrait quitter Barcelone pour se rendre à Naples en Italie. L’attaquant d’Azulgrana a signé un contrat avec l’équipe du culésans prévoir de renouvellement avec le Barça. L’un de ses grands objectifs est d’élever encore plus son niveau et d’essayer de gagner une place au Camp Nou.

Napoli cherchera un moyen de prendre Memphis Depay et ils essaieront de faire signer un contrat au joueur actuel de Barcelone jusqu’en 2023. Napoli a un besoin urgent de Depay, car la saison prochaine, ils n’auront pas Lorenzo Insigne et l’équipe italienne subirait la perte du joueur.

Son jeu n’était pas bon du tout et ce que le leadership attendait n’était jamais venu. Mais après avoir réalisé qu’il ne se démarquait pas, Memphis Depay a préféré se pousser beaucoup plus qu’avant et tenter de s’approprier l’équipe favorite de Xavi Hernandez.

L’avenir de Memphis Depay

Le plan est que Memphis Depay continue à Barcelone et une fois son contrat avec les Culés terminé, décide ce qu’il veut faire de sa vie.

Il y a une forte probabilité que si l’entraîneur du Barca continue de lui en donner l’opportunité, Depay n’ira pas chercher de nouveaux défis dans d’autres clubs.