Coupe du monde 2022 : l’Argentine sacrée pour la troisième fois de son histoire

Dès le début de la rencontre, l’équipe de France n’a pas existé. L’Argentine a de suite posé le pied sur le ballon et ne l’a plus lâché. Après 20 minutes de jeu, Ousmane Dembélé semble chevaucher Angel di Maria dans la surface française.

La faute semble légère mais l’arbitre n’hésite pas et désigne le point de penalty. La VAR n’intervient pas. Lionel Messi prend évidemment ses responsabilités et ne tremble pas. Le capitaine argentin prend Hugo Lloris à contre-pied (23e) et inscrit son sixième but de la compétition.

Les Bleus sont sous l’eau et ne parviennent pas à réagir. Dix minutes plus tard, Léo Messi le chef d’orchestre part en contre-attaque et sert parfaitement Angel di Maria, qui ne tremble pas face à Hugo Lloris et double la mise peu après la demi-heure de jeu (35e).

Didier Deschamps ne tarde pas à réagir de son côté. Ousmane Dembélé et Olivier Giroud sortent dès la 40e minute de jeu. Remplacés par Marcus Thuram et Randal Kolo Muani.

L’équipe de France est logiquement menée 2-0 à la pause, après 45 minutes sans n’avoir tenté le moindre tir en première période.