Coupe du monde 2022 : la RD Congo disqualifiée ? La FIFA rend son verdict !

Sans avoir besoin d’écrire grand-chose, Jorge Messi, le père de l’actuel Paris Saint-Germain 30, a tout dit. En plein cyclone qui s’est créé concernant le Ballon d’Or France Football 2021, l’homme était présent sur son compte Instagram.

Avec une photo de son fils soulevant le prestigieux prix individuel, il a noté: «Blah blah blah … continuez.»

Qu’il y ait des fans mécontents du lauréat du prix décerné par FF est normal. Ce qui n’est pas du tout habituel, c’est que les footballeurs, comme les anciens joueurs et les footballeurs actifs, sortent et soutiennent que la décision prise par le jury de 180 journalistes était une «honte», et il y a même ceux qui osent parler de «vol».

Les interventions les plus controversées et commentées ont été réalisées par Patrice Evra, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Toni Kroos, Lothar Matthäus et Thomas Müller.

La plupart ont clairement indiqué à quel point ils respectaient Messi. Cependant, ils considèrent que le trophée aurait dû finir entre les mains de Robert Lewandowski.

Messi est resté à l’écart de toute controverse. Il a en effet, dans un acte de grandeur et de seigneurie, demandé à France Football de remettre le Ballon d’Or 2020 à Lewy :

«Je veux aussi dire à Robert que c’est un honneur de le combattre. Je pense que tu mérites ton Ballon d’Or. L’année dernière, tout le monde était d’accord pour dire que tu étais le vainqueur et je pense que France Football devrait te donner ton Ballon d’Or que tu mérites et l’avoir comme tu l’as mérité et que tu l’as mérité l’année dernière. J’espère donc que France Football pourra vous le donner et l’avoir chez vous, car vous n’étiez que le vainqueur. Cela n’a pas pu être fait à cause de la pandémie, mais je pense qu’il faut aussi l’avoir chez soi».