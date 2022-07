Coupe du monde 2022 : la menace d’une quarantaine !

A l’image de N’Golo Kanté et de plusieurs internationaux anglais, les joueurs non-vaccinés contre le Covid pourraient observer une période d’isolation au Qatar avant la Coupe du monde 2022.

Les différentes tournées des clubs de Premier League aux Etats-Unis l’ont mis en exergue: de nombreux joueurs ont décidé de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19 depuis le printemps 2021.

N’Golo Kanté et Ruben Loftus-Cheek sont absents du groupe de Chelsea et c’est également le cas de John Stones, Ilkay Gündogan et Phil Foden avec Manchester City. Le milieu allemand n’a reçu qu’une dose et les autorisées US en réclament 2.

Une isolation stricte durant 5 jours

Or le Covid-19 va bientôt perturber la Coupe du monde 2022 ! Au Qatar, les visiteurs non-vaccinés doivent s’isoler durant 5 jours dans une chambre d’hôtel à leur arrivée sur le territoire et cette règle devrait être maintenue jusqu’au mois de novembre.

Les joueurs convoqués pour le Mondial seront attendus le lundi 14 novembre par leur sélection respective, à une semaine du début de la compétition.

Ainsi, certains accuseront un sacré retard de préparation s’ils doivent rester dans une chambre durant 5 jours. Les internationaux anglais non-vaccinés ne seront probablement pas prêts à 100% pour le premier match le lundi 21, contre l’Iran.

Kanté, lui, n’aurait alors qu’un ou deux entraînements collectifs dans les jambes avant l’entrée en lice de l’équipe de France contre l’Australie, le lendemain. «Tous les joueurs ne sont pas vaccinés, ou pas totalement», a récemment révélé Didier Deschamps.

La requête salvatrice de la FA ?

Comme l’indique le Daily Mail, ce dimanche, Gareth Southgate et la fédération anglaise attendent de savoir si le Qatar pouvait permettre aux sportifs non-vaccinés de s’entraîner individuellement au sein d’une infrastructure sportive plutôt que d’observer une quarantaine stricte dans une chambre d’hôtel. Une solution qui pourrait en effet arranger toutes les équipes nationales ou presque.