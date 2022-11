Coupe du monde 2022 : la lettre sublime de Ronaldo pour Neymar après sa blessure

Blessé contre la Serbie, Neymar soigne actuellement une blessure à la cheville, et vient de recevoir le soutien de Ronaldo, la légende brésilienne, qui a fustigé les critiques dont le joueur du PSG fait l’objet.

«Je ne pouvais pas commencer cette lettre ouverte autrement: tu es génial, Neymar ! Géant!» Ainsi s’est exprimé Ronaldo, dans un joli texte adressé à Neymar sur Instagram.

Le légendaire attaquant brésilien, champion du monde en 1994 et 2002, a apporté son soutien au n°10 de la Seleçao, qui n’a pas reçu que des messages positifs après sa blessure à la cheville contre la Serbie (2-0).

«Je suis sûr que la plupart des Brésiliens, comme moi, t’admirent et t’aiment, assure Ronaldo. Ton talent, soit dit en passant, t’a emmené si loin, si haut, qu’il y a de l’amour et de l’admiration pour toi dans tous les coins du monde. Et c’est aussi pour cette raison, pour être arrivé là où tu es, pour le succès que tu as obtenu, que tu dois faire face à tant d’envie et de mal.

Au niveau de la célébration de la blessure d’une star comme toi, avec une histoire comme la tienne. Jusqu’où sommes-nous allés ? Quel monde est-ce? Quel message transmettons-nous à nos jeunes ? Il y aura toujours des gens qui s’y opposeront, mais il est triste de voir la société sur la voie de la banalisation de l’intolérance, de la normalisation des discours de haine.»

«C’est contre cette violence verbale au pouvoir destructeur que je t’écris aujourd’hui : reviens plus fort ! Plus intelligent ! Avide de buts ! Le bien que tu fais sur et en dehors du terrain est bien plus grand que la jalousie envers toi, ajoute «R9».

N’oubliez pas une seconde le parcours qui a fait de toi une idole du football mondial. Le Brésil t’aime! Les vrais fans – ceux qui sont en faveur – ont besoin de tes buts, de tes dribbles, de ton audace et de ta joie !»

«N’exalte pas les lâches et les envieux. Célèbre l’amour qui vient de la plupart de ton pays. Tu vas revenir, Neymar. Et que toute la haine se transforme en carburant», a conclu l’ancien attaquant du FC Barcelone et du Real Madrid.

«A tous ceux qui ont lu jusqu’ici, je vous demande d’envoyer de l’énergie positive à l’équipe nationale, à Neymar, à Danilo, et tous les joueurs.»