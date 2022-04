Coupe du monde 2022 : la grosse colère de Karim Benzema après le match Algérie-Cameroun

La mère du jeune fan qui a accusé Cristiano Ronaldo de l’avoir agressé à la fin du match entre Everton et Manchester United a révélé que son fils n’était pas disposé à accepter les excuses de l’international portugais.

«Je pense qu’il était impoli de dire que vous vous êtes excusé alors que vous ne l’avez pas fait. D’accord, j’ai posté un message sur les réseaux sociaux, mais j’aurais dû m’excuser auprès de mon fils. Il a eu plusieurs heures pour réfléchir. Il aurait dû chercher nos contacts… Soyez discret, dites qu’il nous avait parlé», a commencé par dire la mère du jeune fan, dans une interview au journal The Telegraph.

Pour Sarah Kelly, «si quelqu’un faisait ce qu’il [Cristiano Ronaldo] faisait dans la rue, il aurait été arrêté et interrogé». «Il est lui-même père, et je suis sûre que s’il était une personne normale qui emmenait son fils à un match un samedi après-midi, et que cela se produisait, il serait également très bouleversé et choqué», a-t-elle déclaré.

La mère de famille a également déclaré que son fils n’a pas pu dormir de samedi à dimanche et qu’il est encore très ébranlé par tout ce qui s’est passé, au point de ne pas vouloir accepter l’invitation que Ronaldo lui a faite de regarder un match de Manchester United.

«Je lui ai demandé : ‘Voulez-vous y aller ? Ronaldo a dit qu’on pouvait aller voir United’ Il a répondu : “Non maman, je ne veux plus jamais le revoir». C’est inquiétant parce que Ronaldo était l’une des raisons qui lui ont donné envie d’aller voir le match de United.

