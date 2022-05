Coupe du monde 2022 : la France au bord d’un grand coup de tonnerre

Championne du monde en titre, la France est attendue au Qatar pour défendre son titre. Mais avant ce rendez-vous, les Bleus veulent encore s’imposer en ligue des Nations début Juin. Actuellement, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus fait face à un terrible casse-tête.

Selon sports.fr, Didier Deschamps fait face à un casse-tête. Le Sélectionneur des bleus tient un noyau avec lequel il jouera les matchs de ligue des nations en juin. Ce groupe ne sera pas vraiment modifié pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Ceci compte tenu du calendrier serré ne permettant pas aux équipes qualifiées de se préparer avec des matchs amicaux avant le Mondial. Et pour cela, Deschamps a plusieurs doutes concernant certains de ses tauliers.

En effet, deux cadres, et champions du monde peuvent rater la Coupe du monde. Il s’agit de Paul Pogba et d’Antoine Griezmann. Le milieu de Man Utd traverse une saison compliquée et est en fin de contrat avec les Red Devils.

De retour de blessure, Pogba n’est plus le même joueur. Et lors du dernier rassemblement, Deschamps a clairement montré qu’il a envie d’installer Aurélien Tchouaméni.

La pépite de Monaco vit la meilleure période de sa carrière et tous les grands clubs se positionnent. Actuellement, il est plus fort que Pogba dans tous les registres.

Outre Tchouaméni, Deschamps suit avec grand intérêt Edouardo Camavinga. Qualifié pour la finale de Ligue des Champions, le milieu Meringue est l’un des grands acteurs.

Déjà champion d’Espagne, Camavinga ne déçoit jamais quand Carlo Ancelotti l’aligne. La forme de Camavinga et de Tchouaméni font pour le moment sortir Pogba de la liste de Deschamps. Kanté, Rabiot, Tolisso espèrent aussi.

Deschamps pourrait lâcher aussi Antoine Griezmann…

Comme Paul Pogba, la présence d’Antoine Griezmann à la Coupe du monde est pour le moment incertaine. Véritable star et taulier des Bleus, Grizou traverse une période plus que compliquée.

Il a fait son retour à l’Atletico Madrid en vue d’avoir plus de temps de jeu. Mais de retour chez les Colchoneros, Griezmann peine à retrouver sa forme. Cette saison, l’attaquant français n’a inscrit que 2 buts et délivré que 3 passes décisives.

A son poste, il y a quand même du monde. Ousmane Dembélé, actuel meilleur passeur de la Liga, le championnat dans lequel joue Griezmann rêve d’aller à la Coupe du monde. Nabil Fékir qui fait aussi une belle saison avec Bétis est candidat.

Il en est de même pour Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Dimitri Payet, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder et Oliver Giroud. En tout cas, Didier Deschamps dévoilera sa liste le 19 mai pour les quatre matches de l’équipe de France programmés en juin en Ligue des nations.

Les Bleus jouent le Danemark le 3 juin au Stade de France, puis la Croatie et l’Autriche, les 6 et 10 juin. Ils finissent avec la réception de la Croatie le 13 juin.