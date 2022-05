Coupe du monde 2022 : la Fifa provoque une nouvelle polémique !

Vu d’Angleterre, malgré l’énorme saison livrée par Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid jouera très gros lors de la finale de la Ligue des champions face à Liverpool.

Karim Benzema a d’ores et déjà livré une saison historique. Ses statistiques sont pour le moins impressionnantes. Après 44 matches avec le Real Madrid, l’attaquant madrilène affiche en effet 44 buts et 15 passes.

De quoi lui permettre de pointer en tête du classement des buteurs en Liga, avec 27 réalisations, mais également en Ligue des champions, avec 15 buts. L’ancien Lyonnais affole les compteurs comme jamais et s’est déjà offert plusieurs records.

Le Français, devenu le deuxième meilleur marqueur de l’histoire du Real, a également signé des prestations légendaires comme lors du match retour face au PSG en huitièmes de finale ou lors du match aller contre Chelsea en quarts de finale.

Deux rencontres au cours desquelles le natif de Lyon avait inscrit un triplé. Et contre Manchester City, KB9 n’a pas été en reste, avec un doublé qui a maintenu les Merengue en vie à l’aller, et une magnifique Panenka au retour pour sceller la qualification des siens pour la finale.

Favori pour le Ballon d’Or

Fort de ces états de service pour le moins impressionnants, Karim Benzema apparait comme le principal favori au Ballon d’Or. S’il s’est montré plus prolifique, Robert Lewandowski paie l’élimination prématurée du Bayern Munich en Ligue des champions, comme Kylian Mbappé, et Mohamed Salah et Sadio Mané se partagent la vedette à Liverpool, adversaire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions et toujours en lice pour un incroyable quadruplé.

La finale décisive pour le Ballon d’Or ?

Pour Jamie Carragher, ancien joueur des Reds, le Ballon d’Or pourrait d’ailleurs se décider lors de la finale entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France et Sadio Mané, qui a pour lui le sacre du Sénégal à la CAN, n’a pas dit son dernier mot.

«Cela ressemble à un vrai duel entre Mané et Benzema. Cela signifie qu’il y a peut-être plus en jeu qu’une médaille de vainqueur de la Ligue des champions lors de leur rencontre à Paris», a-t-il confié.

Sané a bien moins maqué

Les statistiques du Sénégalais sont néanmoins bien modestes avec seulement 22 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues et l’ancien Messi n’a même pas été retenu parmi les joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur de la Premier League.