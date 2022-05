Coupe du monde 2022 : la FIFA annonce une bonne nouvelle pour la France

Le 28 mai prochain, Liverpool et le Real Madrid s’affronteront au Stade de France en finale de Ligue des champions. Après avoir écarté le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City, le Real Madrid tentera de conclure en beauté face aux Reds.

Elément important du club Merengue, Karim Benzema, est revenu sur l’excellent parcours depuis les huitièmes de finale, «On a battu le PSG, qui était favori, on a battu Chelsea, champion en titre et on a battu le finaliste, Manchester City. Ça montre qu’on est une très bonne équipe», a confié Benzema.

L’ancien lyonnais a également dévoilé ambitions envers les fans du Real qui pour lui, sont d’une importance capitale.

«Je veux vraiment donner des émotions aux supporters, pour qu’ils se sentent eux aussi comme s’ils avaient gagner la Ligue des Champions, parce les supporters c’est le 12e homme, donc quand on gagne un titre, eux aussi ils gagnent. On a un groupe soudé, un gros mental, et avec l’aide de nos fans, on peut renverser toutes les situations», a-t-il déclaré.