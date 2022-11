Coupe du monde 2022 : la déclaration d’amour du sélectionneur du Maroc à Hakim Ziyech

Nasser Al-Khelaifi garantit que l’international argentin «est heureux à Paris», malgré l’intérêt supposé de Barcelone.

Asser Al-Khelaifi a accordé, ce lundi, une interview à la radio britannique talkSPORT, dans laquelle il a rompu le silence sur l’avenir proche de Lionel Messi, un joueur qui termine son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin de l’année prochaine 2023.

L’international argentin a été pointé vers un possible retour à Barcelone, en fin de saison, mais le président des champions de France en titre a assuré que cela ne lui traversait pas l’esprit de le voir quitter le Parc des Princes.

«Il est avec nous. C’est un joueur du Paris Saint-Germain et il a un contrat avec nous. Il a un contrat avec nous et nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. Il est heureux à Paris», a-t-il déclaré.

Le haut dirigeant de l’emblème parisien en a également profité pour répondre aux critiques dont il a fait l’objet au vu des millions investis ces dernières saisons : «Les gens parlent toujours du PSG et ils pensent qu’on ne fait que dépenser de l’argent… Ce n’est pas vérité».

«Si vous avez une entreprise, vous devez injecter de l’argent. C’est le business et le football. Nous avons acheté le club pour 70 millions d’euros, et maintenant il en vaut plus de quatre milliards. Oui, c’est une affaire fantastique et je pense que nous avons un bon projet», il ajouta.