Coupe du monde 2022 : la date du tirage au sort des barrages en Afrique est tombée !

A la veille de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, le Burkina Faso a haussé le ton au sujet du protocole lié aux tests Covid-19.

En effet, des tests opérés par une équipe médicale venue à l’hôtel des joueurs auraient détecté des cas positifs sur les joueurs Edmond Tapsoba, Dango Ouattara, Oula Abass Traoré, Saidou Simporé, Soumaïla Ouattara, les entraîneurs Kamou Malo et Alain Nana.

La délégation burkinabée a également relevé qu’il s’agissait de tests antigéniques, et pas de tests PCR, qui doivent être réalisés 48 heures avant le match. L’équipe burkinabée compte demander une contre-expertise, a assuré Sanou.

Pour le capitaine Bertrand Traoré, «c’est un scandale, on ne peut pas nous priver de titulaires à 24 heures du match. Les autorités doivent revoir l’organisation, nous, on ne peut pas accepter cette décision. On peut refaire des tests de nos joueurs positifs».

Face aux incohérences des tests Covid et des forts soupçons de malversations, le Burkina Faso menace de boycotter le match d’ouverture de la CAN 2021.