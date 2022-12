Coupe du monde 2022 : la Croatie fête sa 3e place dans les rues et le ciel de Zagreb

L’équipe de France a décroché sa qualification pour la finale de la Coupe du monde 2022 en dominant ce mercredi le Maroc (2-0). Walid Regragui a salué la belle performance des Bleus et leur a souhaité le meilleur pour la finale.

«Si j’ai des regrets, c’est sur le but encaissé rapidement (par Hernandez). On avait dit que s’ils nous laissaient le ballon, on le prendrait, mais on a fait trop d’erreurs techniques en 1er mi-temps.

On n’a pas été décisif dans les 30 derniers mètres, et le 2e but nous a cassé les jambes. On n’a pas réussi à marquer ce but pour espérer et les faire encore plus douter. La France est une grande équipe, avec peu de choses, ils sont capables de gagner.

Malgré l’impact, les blessés, la fatigue, on les a fait douter par moments. Sur ce Mondial, la marche était un peu trop haute. On a eu trop de blessures, trop de joueurs qui ont joué à 60-80% et avec tout cela on fait demi-finaliste.

Je dis bravo à la France, on sera derrière elle. Et je remercie mes joueurs, car ils ont tout donné, on va apprendre et on va travailler pour revenir encore plus fort. On ne gagne pas la Coupe du monde sur un miracle.», a-t-il déclaré.