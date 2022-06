Coupe du monde 2022 : Kizz Daniel fait une demande

Le chanteur, auteur-compositeur et interprète nigérian, Oluwatobiloba Daniel Anidugbe, populairement appelé Kizz Daniel, a révélé ses intentions de se produire à la coupe du monde 2022.

Dans une publication sur son compte Twitter ce jeudi 23 juin 2022, Kizz Daniel demande à Dieu de le mettre en relation avec les organisateurs de la coupe du monde pour lui permettre de produire son hit «Buga» lors de la coupe du monde 2022 prévue du lundi 21 novembre au dimanche 18 décembre au Qatar.

«Dieu, je veux jouer BUGA pour la Coupe du monde avec une chorale de masse. Aidez-moi à dire amen», a-t-il tweeté.

God I want to perform BUGA for World Cup with a mass choir 🙏🏾 help me say amen 😩 #qatar2022worldcup

— VADO D‘GREAT 🎙 (@KizzDaniel) June 22, 2022