Coupe du monde 2022 : Karim Benzema fait une grande annonce sur sa blessure

Absent des terrains lors des dernières rencontres du Real Madrid, Karim Benzema a levé le voile sur son état de santé, à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde.

L’attaquant du Real Madrid se veut pourtant rassurant. Interrogé au micro de La Chaîne L’Equipe, le natif de Lyon a fait un point sur sa condition. «Je vais bien. J’avais des petites douleurs, mais pas de déchirure ni de grosse blessure, a ainsi affirmé l’attaquant tricolore. Je pouvais jouer mais pas à 100 %.»

A l’en croire, son absence lors de la séance collective de ce mardi était prévue et la situation est sous contrôle. «Ce n’était pas histoire de prendre ou de ne pas prendre de risque, c’est juste que je n’étais pas à 100%. J’avais juste des petites gênes. Depuis, j’ai bien travaillé en salle. J’ai couru, j’ai allongé, donc ça va», a-t-il encore renchéri, impatient d’entrer dans le vif du sujet au Qatar.

Interrogé un peu plus tôt au micro de Tout le sport, Karim Benzema compte d’ailleurs être opérationnel dès le premier match face à l’Australie. «Je vais bien, je n’ai plus de douleurs ni de gênes. J’ai eu quelques problèmes en début de saison, mais je suis prêt physiquement et mentalement. Je serai prêt pour le premier match», a-t-il asséné, se voulant également confiant dans les chances des Bleus : «Tout le monde a beaucoup d’ambition, on est une grande nation du football, le premier match va arriver bientôt et on est tous prêts.

Il va falloir montrer sur le terrain qu’on est favoris. On a un potentiel extraordinaire en attaque, on est très fort, on peut marquer beaucoup de buts. Quel que soit l’attaquant aligné, il faudra être performant.»