Coupe du monde 2022 : «Je vais jouer comme…», Neymar fait une grosse annonce

Dans une interview accordée à Relevo, l’ancien entraîneur du PSG Mauricio Pochettino est revenu sur son passage au sein de l’équipe parisienne. Il avoue qu’il lui était difficile de gérer le trio Messi-Mbappe-Neymar.

Pochettino n’a pas réalisé son meilleur temps au PSG. Malgré trois titres remportés avec l’équipe parisienne, l’entraîneur argentin n’a pas su caser une constellation de stars sur le terrain, parmi lesquelles Messi, Neymar et Mbappé se sont démarqués. Précisément, il a fait référence au joueur argentin et a expliqué qu’il devait l’impliquer davantage dans le jeu afin d’avoir de meilleurs résultats.

Dans une interview avec Relevo, l’Argentin a parlé de l’exigence d’être sur un banc comme celui du PSG. «Le PSG a été bon à cause de l’expérience, c’était un projet qui n’avait pas eu lieu, avec autant de chiffres réunis. On a gagné la Ligue, la Coupe et la Supercoupe. Soit, en un an et demi, trois titres Mais si tu ne gagnes pas les Champions, ce n’est pas assez, si tu n’es pas un de plus comme Ancelotti, Blanc, Touchel, Emery, Galtier», a-t-il commenté.

Il a également évoqué la responsabilité de gérer un vestiaire compliqué et étoilé. «Pour le Barça, avoir Messi ou pour Madrid, avoir Cristiano, c’est une bénédiction. Mais quand tu mets trop de joueurs qui ont tous besoin de leur place et d’être numéro un, il peut y avoir de la confusion. Au final, quand tu joues, il y a 11 joueurs avec un seul ballon. Il y a eu un penalty, et qui le prend ? Ce n’est même pas la décision d’un entraîneur».