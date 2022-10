Coupe du Monde 2022 : incertitude autour de Manuel Neuer

À moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022, les premières réductions de poids commencent à apparaître dans les équipes qui se rendront au Qatar. Ce vendredi, il était temps de tirer la sonnette d’alarme en Allemagne, avec le capitaine Manuel Neuer.

Ce vendredi, Julian Nagelslmann a annoncé que le gardien manquera au moins les deux prochains matches du Bayern. «Il souffre toujours, il n’affrontera ni Hoffenheim ni Barcelone. Nous visons Mayence [29 octobre]. C’est une de ces blessures qui peuvent s’aggraver si nous nous précipitons», a-t-il expliqué.

Et comme pour la Coupe du monde 2022, Nageslmann a laissé un élan, avec peu de confiance. «Je pense que la Coupe du monde 2022 n’est pas en danger… mais Neuer connaît mieux son propre corps et saura comment et quand il pourra jouer. Il était au gymnase hier [jeudi], ça a été un processus avec des hauts et des bas», a-t-il tiré.

Actuellement âgé de 36 ans, Manuel Neuer a été sélectionné par l’Allemagne à 113 reprises. Champion du monde en 2014, il a également participé aux Coupes du monde 2010 et 2018, auxquelles il rejoint également les européennes en 2012, 2016 et 2020, toujours en tant que titulaire du but allemand.