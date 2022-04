Coupe du monde 2022 : Gianni Infantino, président de la FIFA, envoie un message au Sénégal

Le Mondial 2022 se déroulera au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre prochains. Six villes et huit enceintes différentes accueilleront les soixante-quatre rencontres de la plus grande compétition footballistique de la planète. La finale se déroulera à Lusail, dans un nouveau stade : le Lusail Iconic Stadium.

Les huit stades du Mondial 2022

Ras Abu Aboud Stadium aussi appelé Stadium 974, Doha (capacité : 40 000 places)

Construit à partir de conteneurs, le stade est totalement démontable. Il sera démantelé après la fin de la Coupe du monde. Par ailleurs, contrairement à d’autres enceintes, son aération sera naturelle ; ce qui est rendu possible par sa proximité avec la mer.

Al-Thumama Stadium, Doha, (capacité : 40 000)

Inaugurée le 22 octobre 2021 à l’occasion de la Coupe du Qatar, l’enceinte est inspirée du keffieh, «une coiffe traditionnelle arabe», comme l’indique la Fifa dans sa présentation. Par ailleurs, elle doit son nom à «un arbre typique de la région».

Khalifa International Stadium, Doha (capacité : 45 416 places)

Sorti de terre en 1976, c’est l’un des deux stades qui a été rénové pour le Mondial 2022. Pour la petite anecdote, c’est un Français, Roger Taillibert, qui en a été l’architecte.

Education City Stadium, Al Rayyan (capacité : 45 000 places)

Située au cœur d’un quartier universitaire, et donc facile d’accès, l’enceinte reprend la forme d’un diamant. Elle comprend par ailleurs «des capteurs de CO2 pour les espaces à forte densité d’occupation afin d’assurer la ventilation et la qualité de l’air intérieur, ainsi qu’un système d’irrigation à faible consommation d’eau», comme l’indique la Fifa.

Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan (capacité : 40 000 places)

Deuxième stade rénové pour la compétition, il présente la particularité d’être situé en bordure du désert. Sa façade, ondulée, reprend certains éléments de la culture qatarienne.

Al-Bayt Stadium, Al-Khor (capacité : 60 000 places)

C’est l’une des enceintes les plus originales de la compétition. Couverte par «une structure en forme de tente», elle a été totalement inspirée par les «bayt al sha’ar», des tentes traditionnelles utilisées par les nomades du pays et de la région. D’où son nom.

Al-Janoud Stadium, Al Wakrah (capacité : 40 000 places)

Inauguré le 16 mai 2019 lors de la finale de la Coupe de l’Émir, le stade a notamment été conçu par la célèbre Zaha Hadid. Situé non loin de la côte, sa forme est grandement inspirée par le milieu maritime.

Lusail Iconic Stadium, Lusail (capacité : 80 000 places)

C’est le plus grand stade de la Coupe de monde 2022. Il accueillera le match d’ouverture de la compétition, le 21 novembre prochain, mais aussi la finale le 18 décembre. Son design «fait allusion aux motifs décoratifs des bols trouvés dans le monde arabe», explique la Fifa.