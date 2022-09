Coupe du monde 2022 : France-Brésil en finale, la boulette de Google

A en croire le moteur de recherche, le stade de Lusail de Doha doit accueillir, le 18 décembre, un choc Brésil-France en finale de la Coupe du monde au Qatar.

Les Bleus sont dans le doute à moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar. Les derniers matches disputés par les hommes de Didier Deschamps, à l’occasion de la Ligue des Nations, n’ont pas rassuré, à l’image de la défaite concédée dimanche au Danemark (2-0), qui compte parmi les trois équipes que l’équipe de France doit affronter lors de la phase de groupes au Qatar.

Les Bleus devaient certes composer avec une quinzaine d’absences mais à ces mauvais résultats s’ajoutent les nombreuses affaires qui ont émaillé l’actualité depuis la rentée entre les dérives à la FFF et le cas Paul Pogba, accusé par son frère, entre autres, d’avoir voulu marabouter Kylian Mbappé. L’équipe de France n’en compte pas moins parmi les principaux favoris à sa succession.

Un doux souvenir pour les Bleus

Et à en croire Google, la finale est même déjà connue et doit opposer la France au Brésil. C’est tout du moins ce qu’ont constaté de nombreux internautes en consultant le calendrier du Stade de Lusail, à Doha où est donc prévu, le 18 novembre, date de la finale, une rencontre au sommet entre les Bleus de Kylian Mbappé et la Seleçao de Neymar.

Une telle affiche constituerait le remake de la finale 1998 et rappellerait de nombreux cauchemars au Brésil, qui restent sur trois défaites face à la France à la Coupe du monde, en 1998 donc, mais également en quarts de finale 1986 et 2006.