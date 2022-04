Coupe du monde 2022 : «Cette équipe africaine peut aller loin…», Hervé Renard

La France a été placée dans le groupe D de la Coupe du monde, aux côtés du vainqueur du barrage entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande, la Tunisie et le Danemark. Et c’est ce dernier adversaire qui fait que Didier Deschamps boude un peu la chance qui était réservée à l’équipe de France.

«Je ne sais pas si c’était un tirage parfait. Les Danois auront aussi l’avantage de mieux nous connaître, après les deux matchs que nous avons disputés en Ligue des Nations l’été dernier. C’est une autre compétition, c’est quelque chose de différent. Il faut avoir beaucoup de respect pour cette équipe et, surtout, ne pas penser que la chose est faite. On parle d’une équipe qui a atteint les demi-finales du Championnat d’Europe et qui occupe la 11e place du classement !», a prévenu l’entraîneur français.

Pourtant, Deschamps regarde déjà au-delà de la phase de groupes. «J’ai vu qu’on allait croiser le groupe argentin, mais le plus important c’est de connaître les horaires des matchs», a-t-il conclu, au micro de beIN Sports.