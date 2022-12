Coupe du monde 2022 : «C’est déjà écrit», Ibrahimovic prédit l’équipe qui gagnera la finale

La mannequin croate Ivana Knoll s’est rendue mardi à la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, malgré les rumeurs selon lesquelles elle serait interdite d’y assister.

Knoll, 30 ans, a fait sensation au Qatar tout au long du tournoi pour avoir porté des tenues racées qui entrent en conflit avec l’approche plus conservatrice du pays en matière de vêtements féminins.

Cela a conduit à des rumeurs selon lesquelles elle serait exclue du stade Lusail pour le choc de la demi-finale – ce qui ne s’est pas produit car elle a été photographiée dans les gradins une bonne heure avant le coup d’envoi de 22 heures dans la deuxième plus grande ville du Qatar.

Elle portait un haut moulant rouge et à carreaux et un chapeau surdimensionné, alors qu’elle et ses collègues fans s’imprégnaient de l’atmosphère avant une demi-finale très attendue.

Knoll, un ancien finaliste de la chasse à Miss Croatie 2016, a été vu en train de faire des bisous à la foule et de poser avec un fan mexicain qui avait adopté le pays européen après la sortie de la phase de groupes de son propre pays.

Avec un doublé de Julian Alvarez mardi, l’Argentine a puni la Croatie (3-0) en demi-finale de la Coupe du monde de football 2022 et offert à son capitaine Lionel Messi une nouvelle finale planétaire dimanche, contre la France ou contre le Maroc, opposés mercredi.