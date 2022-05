Coupe du monde 2022 : après la décision de la FIFA, l’Algérie fait une grande annonce

La finale de la Ligue des Champions va opposer Liverpool au Real Madrid. Une affiche qui promet un bon match le 28 mai prochain au Stade de France. En plus d’opposer deux grands clubs européens, ce sera un moment crucial pour la course au Ballon d’or entre Sadio Mané et Karim Benzema.

Sur ce chapitre, l’ancien international français, Thierry Henry, pense que s’il aide les Reds à remporter la Ligue des Champions et un quadruplé sans précédent, cela pourrait augmenter ses chances de remporter le Ballon d’Or.

«Cela ajoutera un peu de piquant supplémentaire. Je crois toujours que Benzema est en avance, mais si Mané la gagne avec Liverpool et qu’ils font le quadruplé, ce serait un cas assez solide. Ce serait formidable pour l’Afrique, mais je vais toujours avec Benzema», rapporte Liverpool Echo.