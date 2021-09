Coup dur pour le Barça : le club annonce une mauvaise nouvelle

Leonardo a accordé un entretien à Canal+ avant le match du PSG face au Club Bruges en Ligue des champions et le dirigeant brésilien est revenu sur le dernier mercato d’été et le feuilleton Mbappé, qu’il espère toujours convaincre de prolonger.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi soir à Bruges avec pour la première fois de la saison son trio Messi-Neymar-Mbappé au coup d’envoi.

Pour Canal+, Leonardo est revenu sur le vrai-faux départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été : «Une bonne nouvelle qu’il soit resté ? Honnêtement, c’est la seule chose qui pouvait se passer. On n’a jamais pensé à faire tout ça sans Kylian», a assuré Leonardo, avant de tacler une nouvelle fois l’attitude du club espagnol.

«On n’a pas été content du comportement du Real Madrid. Arriver la dernière semaine du mercato et commencer une négociation pour un des meilleurs joueurs au monde, ça a créé une situation qu’on n’a pas aimée, mais honnêtement, on n’a jamais pensé (qu’il puisse partir).

On a été clair par rapport à l’offre qu’ils ont fait. Elle n’était pas suffisante et était inférieure à que ce qu’on a payé (à Monaco). La dernière offre dont ils ont parlé n’est jamais arrivée. Tu ne peux pas organiser un mercato, une saison, pendant deux, trois ou quatre mois, et changer tes plans comme ça».

«Personne ne pense au PSG du futur sans Kylian»

Pour Leonardo, le Real Madrid s’y est donc mal pris pour convaincre le PSG de lâcher sa star. «Kylian représente un peu la différence entre le superficiel et le profond. Kylian est profond et pour quelque chose de profond, tu ne discutes pas comme ça», a lâché Leonardo, persuadé que son joueur n’en a pas fini avec le PSG : «Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison».

Et Leonardo d’expliquer ensuite pourquoi il garde confiance dans ce dossier : «Le prolonger ? On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport de Kylian avec le Paris Saint-Germain est profond. C’est pour ça qu’on ne pense pas à autre chose. Je pense que personne ne pense au PSG du futur sans Kylian (…) On ne l’imagine pas partir. Kylian représente beaucoup de choses. Pas seulement parce qu’il est Français ou un des meilleurs joueurs au monde. Il a une manière d’être qu’on aime bien, que tout le monde aime bien. Le joueur est fabuleux».

Et Leonardo espère donc bien que les supporters du PSG pourront profiter de lui au-delà de la saison en cours : «Penser à Messi, Neymar et Kylian, ce n’est pas une chose qu’on veut regarder qu’un an. C’est quelque chose qu’on a envie de vivre (plus longtemps) et on va tout essayer».