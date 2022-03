Coup dur : Kurt Zouma et son frère devant la justice pour maltraitance de chats

Avec des larmes de joie, Ronaldinho a mené la dixième intronisation au World Soccer Hall of Fame qui s’est tenue mardi soir après deux ans d’annulation, en raison de COVID-19 à Pachuca, au Mexique.

Le défenseur italien Fabio Cannavaro, l’ attaquant espagnol Raul Gonzalez , le milieu de terrain brésilien Roberto Carlos et l’ entraîneur suédois Pia Mariane Sunhage ont rejoint la star brésilienne .

Ronaldinho a pratiquement tout gagné dans sa carrière de footballeur dans laquelle il a joué pour huit clubs de 1998 à 2015, parmi ses réalisations les plus remarquables, il a remporté la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud/Japon avec la Canarinha.

La Copa America au Paraguay 1999, le Coupe des Confédérations en 2005 et la Ligue des champions susmentionnée en 2005, année où il a remporté le Ballon d’Or. Cependant, il se démarque par son sourire et son talent unique qui ont fait l’admiration de ses coéquipiers et de ses rivaux.