Coup dur, Jodel Dossou exclu de l’équipe nationale du Bénin

Avant cet été, personne n’aurait cru que Lionel Messi pouvait quitter le Barça sans la moindre indemnité de transfert. C’est dire le ratage complet des dirigeants catalans dans la gestion du club. Le PSG peut s’en frotter les mains…

Contraint de laisser partir Lionel Messi lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone espérait voir l’Argentin accepter de jouer gratuitement. L’équation était insoluble pour le FC Barcelone. La faute à la situation financière catastrophique du club catalan.

Malgré l’accord trouvé avec Lionel Messi, les Blaugrana n’ont pu finalement faire prolonger le meneur de jeu argentin. Une situation dont a pu profiter le PSG pour attirer le natif de Rosario. Un crève-cœur pour les supporters barcelonais et pour le président du Barça, Joan Laporta.

Interrogé au micro de RAC 1, le dirigeant catalan est une nouvelle fois revenu sur le départ de son ancien n°10, assurant n’éprouver aucune rancœur. «Je ne me suis pas fâché avec Messi, a-t-il asséné. Je ne peux pas me fâcher contre quelqu’un pour qui j’ai tant d’estime.

Mais il arrive un moment où lorsque les deux parties voient que ce ne sera pas possible, il y a une certaine déception des deux côtés. Et je sais qu’ils avaient une énorme envie de rester, mais ils avaient aussi beaucoup de pression à cause de l’offre qu’ils avaient de Paris. Je pense qu’ils savaient que s’ils ne continuaient pas, ils iraient au PSG.»

Joan Laporta n’en a pas moins entretenu jusqu’au bout un espoir un peu fou. «Ce que j’espérais, c’est qu’à la dernière minute il y aurait un changement de rythme et je dirais: joue gratuitement, a-t-il confié. J’aurais été complètement convaincu, et je comprends que la Liga l’aurait accepté, mais on ne peut pas demander à un joueur du niveau de Messi de le faire.»

Le président barcelonais n’a pu se résoudre à demander un tel sacrifice au sextuple Ballon d’or, notamment compte-tenu de l’offre formulée par le PSG, et ce d’autant plus que la Pulga déjà accepté de diviser son salaire par deux, et espère désormais pouvoir rendre l’hommage qu’il mérite.

«J’aimerais pouvoir rendre hommage à Messi, a-t-il assuré. Il le mérite et nous serions ravis de lui rendre un hommage comme il se doit, s’ils le souhaitent.»