Coup dur : ce joueur du PSG est en partance pour Newcastle

Newcastle poursuit sa recherche de renforts sur le marché et Keylor Navas (Paris Saint-Germain) sera parmi les possibilités de renforcer l’équipe lors du marché d’hiver.

Selon RMC Sport, le but fait partie des secteurs où l’équipe anglaise aimerait s’assurer un renfort qui fait la différence, après avoir encaissé 43 buts jusqu’ici.

Les gardiens Martin Dubravka, Karl Darlow et Freddie Woodman ont tous été testés et en un seul match, ils n’ont encaissé aucun but.

Keylor Navas, 35 ans, est considéré comme un gardien de crédits établis qui pourrait aider Newcastle dans sa lutte pour rester en Premier League.