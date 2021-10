Coup d’État au Soudan : le président français Emmanuel Macron réagit

Emmanuel Macron a condamné lundi 25 octobre «avec la plus grande fermeté» la tentative de coup d’État au Soudan et appelé au «respect de l’intégrité du premier ministre et des dirigeants civils».

«La France condamne avec la plus grande fermeté la tentative de coup d’État au Soudan. J’exprime notre soutien au gouvernement de transition soudanais et appelle à la libération immédiate et au respect de l’intégrité du premier ministre et des dirigeants civils», a souligné le président français dans un tweet.