Coup de tonnerre : PSG dément l’arrivée de Zidane

Après la supposée confirmation de l’arrivée de Zidane au PSG, par le cousin du propriétaire du PSG, Khalifah Bin Hamad Al-Thani, c’était au tour de Leonardo Araújo de commenter l’un des sujets les plus discutés ces derniers jours pour les équipes parisiennes du club.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a réitéré la pleine confiance du club en Mauricio Pochettino, assurant que l’entraîneur argentin n’avait jamais demandé à partir et que le club n’avait pris aucun contact avec Zidane.

«Il est important de clarifier cette situation, étant donné la quantité de fausses informations qui circulent. Mauricio Pochettino a un contrat avec le club jusqu’en 2023. Nous ne voulons pas que Pochettino parte.»

«Il n’a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté à son sujet. Nous avons beaucoup de respect pour Zidane et ce qu’il a fait en tant que joueur et entraîneur. Mais je peux clairement dire qu’il n’y a pas de contacts avec Zidane et qu’aucune réunion n’a eu lieu.»

«Il est ridicule d’imaginer qu’une rencontre avec Zidane ait pu avoir lieu dans un grand hôtel de Paris, aux yeux de tous», a expliqué Leonardo Araújo à l’AFP. Fin des spéculations.