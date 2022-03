Coup de tonnerre – Neymar : le PSG a déjà pris une énorme décision pour le footballeur

Cristiano Ronaldo est dans un moment étrange à Manchester United. Bien que le Portugais soit revenu dans le club de ses amours et soit l’une des figures des Diables Rouges, sa relation avec l’entraîneur allemand Ralf Rangnick n’est pas au mieux.

En plus de cela, ces derniers temps, il y a eu un certain malaise chez les fans de l’équipe anglaise en raison de l’absence de CR7 dans le derby de la ville, dans lequel Manchester United s’est incliné 4-1 contre City.

Bien que Cristiano ait été mécontent en raison de problèmes de fléchisseurs de la hanche, son voyage immédiat au Portugal avec sa famille ne s’est pas bien passé.

A son retour, l’attaquant portugais a repris l’entraînement pour tenter d’être disponible au plus vite, en pensant au match retour de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid.

Cristiano a mis en ligne une image de lui travaillant à son retour sur les réseaux sociaux et sa femme, Georgina Rodríguez, lui a envoyé son soutien à sa manière.

Cristiano a accompagné sa formation de photographe avec le message : «Je travaille dur pour une reprise forte. J’ai très envie de revenir sur le terrain et d’aider l’équipe».

Gio a partagé l’image téléchargée par Cristiano Ronaldo dans ses histoires avec les emojis d’une fusée et d’un cœur, montrant ainsi qu’il soutient l’amour de sa vie malgré les critiques

Georgina faisait partie de celles pointées du doigt par les fans de United puisque ce serait elle qui aurait insisté pour se rendre au pays de CR7.

Cependant, l’influenceur et Cristiano lui-même font la sourde oreille aux critiques et se concentrent sur l’avancement de leurs projets et de leur amour.

Cristiano et une relation tendue avec United

On sait que Cristiano Ronaldo est l’un des joueurs les plus exigeants envers lui-même et son équipe. C’est une autre des raisons pour lesquelles CR7 n’est pas à l’aise à Manchester United, puisque l’attaquant portugais n’est pas satisfait de l’attitude de Rangnick et de certains de ses coéquipiers.

Pour cette raison, il est question que, si les Diables rouges ne se qualifient pas pour la prochaine Ligue des champions, Cristiano Ronaldo pourrait émigrer cet été.

L’une des destinations qui sonne le plus serait le PSG de Messi, Neymar et compagnie. Cristiano et Georgina vont – ils déménager à Paris ?