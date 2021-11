Coup de tonnerre : la carrière de Kun Aguero est en danger et pourrait être arrêtée

Mauvaise nouvelle ! Sergio Aguero a sa carrière en danger en raison des problèmes cardiaques qui l’affectent.

Aguero, 33 ans, a été contraint de se retirer du match contre Alaves après avoir ressenti une gêne dans la poitrine. Selon Rádio Catalunya, le problème cardiaque du buteur argentin sera plus grave qu’initialement révélé. Les résonances et épreuves d’effort auxquelles le joueur a été soumis ces derniers jours ont révélé que la pathologie dont il souffre est incompatible avec la pratique du sport.

«La pathologie dont souffre Kun Agüero est grave , et nous verrons comment elle évolue dans les mois à venir, mais il y a un certain pessimisme et la possibilité qu’il ne rejoue plus au football à un niveau professionnel est une option réelle. La pathologie dont il souffre pourrait être incompatible avec une pratique sportive professionnelle», a écrit la radio.