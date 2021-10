Côted’Ivoire : Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat actrice dans un film de Gohou Michel (photos)

Justin Bieber et Hailey ont détourné l’attention des médias ces derniers mois : du moment gênant qu’ils ont joué en juillet dernier lorsque le chanteur canadien semble «crier sur le mannequin après un concert, à sa récente apparition au Met Gala où des rumeurs d’une grossesse probable s’est déclenchée.

Eh bien maintenant Justin Bieber lui-même et sa femme, Hailey ont révélé leurs plans pour fonder une famille et quand ils auront leur premier bébé. Justin Bieber sera-t-il bientôt papa ? C’est ce qu’ils ont dit.

La pop star canadienne de 27 ans a parlé de son intention de devenir père avec sa femme, 24 ans, dans une bande-annonce du documentaire «Justin Bieber: Our World».

Justin et Hailey ont fait le point sur leur mariage, qui a près de trois ans, c’est pourquoi le couple commence déjà à envisager d’avoir un bébé dans un avenir pas si lointain.

Quand Justin Bieber et Hailey Baldwin auront-ils leur premier bébé ?

Justin Bieber a détaillé ses plans pour fonder une famille avec sa femme Hailey Baldwin et a révélé qu’à la fin de 2021, ils commenceront à essayer d’avoir leur premier bébé, comme le révèle un fragment du documentaire «Justin Bieber: Our World» de Amazon Prime, qui sera présenté vendredi prochain sur ladite plate-forme de streaming.

Dans le documentaire, Bieber et Baldwin discutent de leurs plans pour 2021. Le mannequin demande au chanteur ce qu’il veut faire cette année-là et il répond qu’il va «faire passer la famille avant tout» et qu’avec un peu de chance ils tomberont enceintes. Justin demande à Hailey «fin 2021, et si on commençait à essayer ?»

«Justin Bieber : Our World» est composé d’images qui dépeignent le concert de Bieber le soir du Nouvel An 2020, qui s’est déroulé sur le toit du Beverly Hilton à Beverly Hills, en Californie et qui représentait le premier concert complet de l’artiste à trois ans.

En ce moment, Justin se sent tellement heureux à côté de sa femme Hailey, qui a exprimé que pour lui c’est la chose la plus importante et a parlé du calme qu’il a apporté à sa vie.

«Dans ma maison, quand j’étais enfant, beaucoup de choses étaient imprévisibles et cela rendait les choses peu fiables. Maintenant, j’ai un partenaire avec qui passer le reste de ma vie. Cela a été très bon pour ma santé mentale, mon cœur et mon esprit», a déclaré Justin Bieber à propos de Hailey Baldwin.

Le couple cherchera certainement à avoir leur bébé plus tard cette année, il est donc probable qu’ils surprennent tous leurs fans dans les semaines à venir.