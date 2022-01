Côte d’Ivoire : un homme de Dieu fait une prophétie effrayante sur Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat

Un homme de Dieu se faisant appeler prophète Elie Padah a fait une révélation assez effrayante sur Carmen Sama, la veuve de l’artiste musicien ivoirien DJ Arafat.

Régulièrement critiquée, depuis la mort de son amoureux, pour ses sorties assez controversées sur la toile, Carmen Sama avait été mise en garde, il y a quelques mois, par le medium Aziz 47.

«Aujourd’hui, tu as des gombos (activités) grâce au nom de DJ Arafat, tu as des personnes qui te soutiennent grâce au nom de DJ Arafat. Ce nom-là , tu dois le préserver (…) Ce dans quoi tu es là, je ne suis pas d’accord.

La vie que tu mènes, les photos que tu postes, sache que personne n’est jaloux de toi, mais quand tu es avec des gens et que tout le monde te dit ce que tu fais n’est pas bon, il faut arrêter (…) Moi je suis féticheur, je te dis, tes trucs là, il faut arrêter.

Retiens que ton mari est mort de manière atroce, il est mort par accident… Donc pour sa mémoire, il y a des choses que tes camarades font que tu ne dois pas copier», a lancé Aziz 47 en direction de l’ex-petite amie du Yorobo.

En ce début d’année 2022, c’est au tour d’un homme de Dieu répondant au nom de prophète Elie Padah de faire des révélations assez effrayantes sur la mère de la petite Rafna.

«Carmen Sama, excuse-moi, mais ça fait deux semaines que j’ai retenu ce message, voici ce que le Seigneur m’a fait savoir. Je t’ai vue dans un véhicule et le véhicule dans lequel je t’aie vu, tu avais fait un accident dans lequel je t’ai vue… vraiment je ne sais pas ce qui passe, il y en avait qui étaient heureux de ce malheur qui t’était arrivé et disant que c’est bien fait pour toi, j’ai trouvé ça vraiment déplorable et regrettable», a soutenu Elie Padah, rapporte Afrique Sur 7.

Le «prophète» a également révélé qu’une combine sera orchestrée contre la belle Olivia Yacé lors de la finale du concours Miss Monde. «J’ai vu une sud-africaine remporter le concours, et ils ont arraché à la Miss Côte d’Ivoire», a-t-il prévenu.