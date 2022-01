Côte d’Ivoire : «Tu restes toujours…», Carmen Sama rend hommage à DJ Arafat

C’était une rencontre aux portes de la boutique Gucci en 2016 : «Alors que je sortais de la boutique, un très bel homme de près de deux mètres est apparu.»

L’émission de téléréalité de Georgina s’ouvre avec style. «Soy Georgina» sera composé de six chapitres d’environ 45 minutes dans lesquels le quotidien de l’influenceur et petite amie de Cristiano Ronaldo est vu.

Georgina raconte son quotidien et nous découvrirons comment elle est avec ses amis, dans son quotidien, ses voyages, ses événements, comment elle organise tout.

Grâce à la téléréalité, on a enfin découvert comment Cristiano et Georgina se sont rencontrés et comment l’amour est né en 2016.

«C’était un jeudi d’été. Il a travaillé chez Gucci. Je devais sortir à 5 heures et un collègue m’a appelé pour rester encore une demi-heure pour servir un client. Alors que je quittais le magasin, un bel homme de près de deux mètres de haut est apparu accompagné d’un enfant et d’un groupe d’amis. Beau. Le garçon m’a salué très poliment et a ri. J’ai commencé à ressentir des chatouillements dans mon ventre. Et j’ai pensé : qu’est-ce qui ne va pas avec moi ? Je ne voulais même pas le regarder, j’avais très honte.» Cristiano se souvient aussi de ce moment : «Ça a été un déclic et ça m’est resté dans la tête, c’est la vérité absolue…»

«J’ai commencé à le fréquenter chez Gucci et un jour il m’a écrit qu’il avait un événement auquel il allait assister. Et je lui ai dit que ça m’arriverait. J’ai passé toute la journée à penser à ce que j’allais porter, comment j’allais me coiffer. Quand je suis arrivé, je l’ai vu très beau, je me souviens de ce que lui et moi portions. Nous avons porté un toast avec une coupe de champagne et j’ai dû aller au dîner d’entreprise. Je n’avais envie de rien, mais je devais y aller. Mais c’était bien parce que ça nous laissait sur notre faim», dit Georgina.

Et dans ces premiers jours, plusieurs choses se sont produites qui ont ralenti la relation: «Il avait beaucoup de jeux, les affaires de mon père se sont produites et j’étais absente et triste. Un jour, nous avons coïncidé avec un autre événement, il était avec ses amis et son frère. Et il m’a dit : ‘Gio, tu veux venir dîner et j’ai pensé que le moment était venu’. J’étais très excité et sur le chemin du restaurant, nos mains se sont heurtées et j’ai eu l’impression que ces mains étaient avec moi depuis longtemps et quand nous nous sommes de nouveau heurtées, nous les avons prises. C’étaient des mains familières, parfaitement ajustées. Nous sommes allés dîner, je suis rentré chez moi et mon cœur… boum boum. Cristiano s’en souvient aussi : «Quand on s’est serré la main, c’était un moment unique… C’était une fille mature super intéressante et j’ai commencé à devenir accro».

Moment clé

«Le moment le plus super spécial était un samedi. Je mourais d’envie de le voir et d’être avec lui, mais je ne voulais pas lui écrire. Il m’a écrit après le match et, bien sûr, je ne lui ai pas dit que tout était prêt, je lui ai dit que j’étais assis à la maison et que j’allais dormir. Il a dit: ‘veux-tu dîner?’ et j’ai dit ‘D’accord’. J’avais déjà mangé. Je suis reparti content de mon sac à dos, il est venu me chercher à la maison. Nous sommes arrivés au vôtre. Il avait sa purée, ses légumes, son poulet et j’ai mangé comme n’importe quelle dame».

La bugatti

Un autre des épisodes dont il se souvient dans la téléréalité du début de leur relation : «Il est venu après le travail me chercher. Il venait parfois chez Bugatti. Mes compagnons ont paniqué. Je suis arrivé en bus et je suis reparti chez Bugatti…».

Cristiano se souvient de ces moments : «C’était la voiture que j’avais, je ne pouvais pas en prendre une autre. Le début d’une relation super sympa. Au fil du temps, j’ai senti qu’elle était la femme de ma vie.

Après, tout le monde le connaît. Une relation amoureuse, quatre enfants et deux en route. L’un des couples les plus célèbres et les plus aimés au monde. Tout ce qu’ils touchent en fait un succès.