Côte d’Ivoire : «Tayc m’a invité à monter sur scène pour…», la jeune femme s’explique

Le 4 juin, Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur séparation après plusieurs mois de nombreuses spéculations sur la nouvelle vie du footballeur à Barcelone.

Dix ans d’amour, avec deux enfants en commun, qui se sont terminés par une brève déclaration émise par le Colombien : «Nous avons le regret de vous confirmer que nous sommes séparés. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension»

Depuis, tous deux entretiennent une bataille juridique tant pour la garde des mineurs que pour les différents biens qu’ils ont en commun. Le dernier front ? L’avion privé qu’ils ont acheté il y a quelques années pour leurs voyages en famille.

C’est ce que dit le journaliste Juan Carlos Ortega dans ‘Prensa Libre’. Selon les médias précités, le chanteur et le joueur du FC Barcelone se disputeraient ce luxueux avion d’une valeur de vingt millions de dollars.

Un jet privé de luxe

Il s’agit d’un avion d’affaires de taille moyenne, plus précisément un «Learjet 60XR», pouvant accueillir jusqu’à dix passagers à l’intérieur. Tel que publié par ‘Prensa Libre’, cet avion a été modifié tout au long de cette période pour répondre à toutes les demandes et conforts de Shakira et Piqué.

Et c’est que le déjà ex-partenaire aurait demandé d’inclure une chambre à deux lits, une salle à manger familiale et une pièce avec une télévision à écran plasma pour un plus grand divertissement de Milan et Sasha lors des voyages en avion.

Ni Shakira ni Piqué ne seraient prêts à renoncer à ce précieux atout, selon plusieurs médias latino-américains. C’est pourquoi le Colombien et le Catalan ont fait travailler leurs avocats respectifs.

Une tâche ardue qui s’ajoute à celle de s’entendre sur les différentes conditions de garde de leurs deux enfants en commun. Il convient de rappeler que l’un des projets du chanteur est de résider à Miami, tandis que le footballeur poursuivra son rôle à Barcelone.