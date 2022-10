Côte d’Ivoire : «Si Cameroun remporte la Coupe du monde 2022, je ferai…», Apoutchou National

Sergio Ramos a été expulsé à la 41e minute de Reims-PSG alors que le score était de 0-0. Après une faute sifflée par Pierre Gaillouste, le défenseur a d’abord été sanctionné d’un carton jaune puis d’un rouge direct après contestation ce samedi. Une sanction injuste aux yeux de Marquinhos.

Au micro de Canal+ à la pause, Marquinhos a tenté de trouver une explication au carton rouge de son coéquipier. Selon le défenseur Auriverde, l’arbitre leur a interdit de s’approcher de lui et celui qui ose s’approcher, prendrait un carton jaune.

«C’est incroyable, ça commence à faire trop. On ne veut pas trop parler de l’arbitrage, on sait que ce n’est pas tout le temps facile, mais c’est trop. A chaque fois qu’on s’approche de cet arbitre, il nous met des cartons. Je ne sais pas ce que Sergio a dit. Il n’a pas aimé le geste de Sergio et il a donné un carton», a pesté le capitaine du PSG au micro de Canal +.

En raison de cette expulsion, Sergio Ramos écopera au moins d’un match de suspension ce qui lui fera manquer le Classique PSG-OM, qui se jouera dimanche prochain, le 16 octobre, en clôture de la 11e journée de Ligue 1.