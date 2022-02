Côte d’Ivoire : «Sadio Mané, tu as un coup avec moi et Grand P va…», Eudoxie Yao

La légende africaine Didier Drogba a pris la parole sur les médias sociaux pour répondre aux commentaires de Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, selon lesquels la Coupe d’Afrique des Nations est un «petit tournoi».

Après la victoire convaincante de Liverpool 4-0 contre Arsenal en Premier League en novembre dernier, Klopp a semblé faire référence à l’AFCON comme à un petit tournoi. Il a déclaré :

«J’ai entendu ça tellement souvent qu’il n’y a pas de pause internationale avant mars. En janvier, il y a un petit tournoi en Afrique, je veux juste dire, et je pense que l’Asie joue aussi des matchs – l’Amérique du Sud aussi, super, j’ai hâte.»

Klopp a clarifié quelques semaines plus tard qu’il ne voulait pas manquer de respect au tournoi et que ses mots avaient été sortis de leur contexte.

Cela n’a pas empêché Didier Drogba de s’en prendre au manager allemand sur Twitter. L’ancien attaquant de Chelsea a partagé une vidéo de supporters sénégalais célébrant leur victoire et l’a légendée : «Un «petit tournoi» qui signifie beaucoup pour nous, Africains».

A « little tournament » that means a lot for us Africans 🙏🏾 https://t.co/IpdhMhusoe

