Côte d’Ivoire : Roseline Layo met fin aux rumeurs sur sa relation avec Tam Sir

Roseline Layo a décidé de mettre les choses au clair. Face aux rumeurs persistantes sur une liaison avec Tam Sir, l’artiste ivoirienne a tenu à affirmer sa fidélité à son époux et son engagement envers sa famille.

«Tam Sir n’est pas mon gars», a-t-elle déclaré avec force. «Je suis une épouse fidèle et Tam Sir est comme mon petit frère. Il n’y a rien d’autre entre nous.»

Roseline Layo a tenu à souligner le talent de Tam Sir et son apport précieux à ses compositions. «Ses arrangements donnent un plus à mes chansons», a-t-elle confié. Une collaboration artistique fructueuse qui a contribué au succès de l’artiste.

L’artiste a réaffirmé son engagement envers son mari et ses enfants. «J’ai décidé d’être une femme mariée et je resterai fidèle à mon époux jusqu’à la fin de mes jours. Pour moi-même et aussi pour mes enfants.»

Roseline Layo refuse de se laisser dicter sa vie par les rumeurs et les qu’en-dira-t-on. «Si certaines ont choisi d’avoir plusieurs compagnons en même temps, moi ce n’est pas mon cas», a-t-elle déclaré avec conviction.