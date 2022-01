Côte d’Ivoire : Rihanna fait une grosse confidence sur sa relation avec Didier Drogba

La célèbre actrice ivoirienne et businesswoman Emma Lohoues, a révélé avoir échappé récemment à un empoisonnement. Depuis, l’ex-copine de feu Arafat DJ a décidé de prendre ses précautions.

La nouvelle de la mort du jeune Oussou Konan Anicet, anciennement joueur du Stade-Lausane-Ouchy, a très vite envahi la toile. L’international ivoirien aurait été empoisonné dans son village natal alors qu’il avait décidé de passer les fêtes de fin d’année. Selon son agent, l’athlète a été tué par son cousin qui aurait versé du poison dans son verre de vin.

La brusque disparition de Oussou Konan Anicet a créé l’indignation et la révolte sur les réseaux sociaux. Emma Lohoues est apparue touchée par le décès de l’athlète. «Attendez, 2022-là, poison est déjà ds vos mains ?? Ah l’amitié heinnn», s’est offusquée la belle et sulfureuse Emma Lolo sur sa page Facebook.

Répondant à l’une de ses followers, Yedmeli Lohoues Jésus Emmanuella, nom à l’état civil d’ Emma Lohoues, a révélé avoir échappé à un empoisonnement. «Ah moi je ne suis plus dans amitié ddeeeehhh vous dites j’aime trop faire palabre non ? loll ça me va je suis en vie parce que vrai vrai il y’a la mooorrrtttt dedans ! On m’a déjà raté je sais ce que c’est donc dès que tu t’amuses je gagne temps oklm», a écrit l’ancienne petite amie de Houon Ange Didier alias le Daishikan, rapporte Afrique Sur 7.

Cependant, Emma Lohoues ne donne pas de plus amples détails sur les circonstances de cet empoisonnement manqué. La mère du petit Kobe ne donne pas non plus l’identité de ce proche qui a tenté de lui ôter la vie. Des internautes ont témoigné leur affection et leur soutien à la patronne d’Empire, non sans lui conseiller de faire attention à ses fréquentations.